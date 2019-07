Napoli, primo vero test ad Edimburgo: ADL resta in Italia per il mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si inizia a fare sul serio per il Napoli. La squadra di Ancelotti sarà di scena alle 18 ad Edimburgo contro il Liverpool campione d'Europa con l'obiettivo di registrare passi in avanti sul piano della condizione e dell'assimilazione di nuovi concetti tattici. Il Napoli sarà privo di Fabian, Allan e Koulibaly ancora in vacanza, ma anche di Elmas rimasto a Napoli per questioni relative al passaporto e Malcuit reduce da una botta, ma anche i reds - che sono più avanti in linea generale sulla preparazione - si ritroveranno senza il tridente Salah, Firmino, Manè, oltre ad Alisson. Ancelotti dovrebbe schierare la formazione più vicina a quella titolare con Meret tra i pali, Manolas e Maksimovic al centro della difesa con Di Lorenzo e Ghoulam ai lati, a centrocampo Zielinski ed il 2000 Gaetano mentre in attacco Callejon, Mertens e Insigne dietro Milik con Younes e Verdi che rappresentano i soli cambi offensivi.

A Edimburgo sarà assente Aurelio De Laurentiis, alle prese con il periodo decisivo per la campagna acquisti. Il presidente ha deciso di rinunciare alla trasferta britannica probabilmente per l'ultimo tentativo per Nicolas Pépé, da ieri molto più vicino alla Premier League grazie all'inserimento dell'Arsenal. Il Napoli ha l'accordo col Lille, per un'offerta complessiva da 80mln con il cartellino di Ounas nell'affare, è pronto al rilancio per arrivare ai 5mln di ingaggio per il giocatore e entro martedì verrà scritta la parola fine per l'attaccante. Parallelamente si tratta con Raiola per sbloccare Lozano e si monitorano le situazioni di James e Icardi, separati in casa rispettivamente al Real Madrid ed all'Inter.