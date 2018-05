Napoli, priorità portiere. E Rui Patricio è il preferito

Non c'è solo la questione allenatore a tenere banco in casa Napoli. Secondo Il Mattino la società azzurra sta già lavorando al prossimo mercato con il portiere (anzi, i portieri) come priorità assoluta. A fine stagione andranno via, con motivazioni diverse, Reina, Rafael e Sepe. Ed il primo nome sulla lista è quello di Rui Patricio, numero uno dello Sporting Lisbona.