Napoli, priorità terzino destro: Giuntoli al lavoro per quattro profili

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ha ribadito nella serata di ieri anche Aurelio De Laurentiis: la priorità del Napoli adesso è l'acquisto di un terzino destro per sostituire Christian Maggio. E il club partenopeo, per questa pista, è al lavoro da diverse settimane. Come riporta il Corriere dello Sport, quattro i profili che sta valutando la società azzurra: Danilo D'Ambrosio (Inter), Stefan Lainer (Red Bull Salisburgo), Youssouf Sabaly (Bordeuax) e Santiago Arias (PSV Eindhoven).