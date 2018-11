Napoli, promessa ADL-Preziosi per trattare il trasferimento di Piatek

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek è stato uno degli osservati speciali durante il match tra Genoa e Napoli: Giuntoli - come scrive oggi Il Corriere dello Sport - lo ha tenuto d'occhio per bene, confermando il fatto che il polacco resta un obiettivo plausibile per l'attacco azzurro. Secondo quanto scritto oggi, De Laurentiis e Preziosi avrebbero confermato una promessa fatta nel passato, ovvero che nel caso in cui Piatek fosse messo sul mercato, il Napoli verrà prontamente avvisato per ripresentare un'offerta già "sussurrata".