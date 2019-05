Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne di Tuttosport si apprende come l'arrivo di Ilicic in azzurro, comporterebbe l'addio di alcuni giocatori del Napoli. Tra questi figura Adam Ounas che sarebbe stato promesso al Parma insieme a Marko Rog. L'esterno algerino, in stagione ha collezionato 26 presenze, condite da 4 reti ed un assist, mentre il centrocampista croato con la maglia del Napoli è sceso in campo 9 volte trovando una rete, prima di trasferisrsi in prestito al Siviglia. Per il croato c'era già stato un tentativo di Faggiano a gennaio, andato a vuoto: come dichiarato anche dallo stesso Faggiano ieri, buona parte del mercato ducale passerà ancora dai rapporti con la società azzurra.