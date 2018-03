Napoli, pronta l'offerta per Lafont: il suo agente può favorire gli azzurri

Dalla Francia arrivano nuove conferme sull'interesse del Napoli per Alban Lafont. Il giovane portiere, considerato tra i più fulgidi talenti del calcio europeo, in estate lascerà il Tolosa e sarà uomo di mercato. Questo almeno secondo quanto riferito da L'Equipe, che parla di un'offerta degli azzurri da 10 milioni di euro più bonus. A favorire il trasferimento del classe '99 in Campania potrebbe essere l'agente Stéphane Courbis, lo stesso di Machach.