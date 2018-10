Napoli, pronta l'undicesima formazione: tutti i dubbi di Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' pronta l'undicesima formazione su undici gare per Carlo Ancelotti. In vista della sfida di domani sera sono diversi i dubbi del tecnico del Napoli che - oltre a fare delle scelte in base al piano tattico che vorrà adottare, come accaduto quasi sempre finora - dovrà tenere conto delle condizioni dei giocatori rientrati in ritardo dalle nazionali o che sono stati sottoposti ad uno sforzo eccessivo. Il coefficiente di difficoltà nell'analizzare le possibili mosse di Ancelotti è dato anche dal fatto che a seguire ci saranno i big-match con PSG e Roma: tre gare in una settimana ed inevitabilmente qualcuno dei suoi (pochi) punti fermi potrà essere risparmiato proprio ad Udine per poi averlo nelle successive due.

Per questo infatti potrebbe riposare uno tra Kalidou Koulibaly e Raul Albiol. Il primo è diffidato, con un giallo salterebbe la Roma, e per questo Ancelotti potrebbe dargli qualche altro giorno per recuperare dal problemino avuto in nazionale, ma non si esclude che possa fermarsi lo spagnolo, reduce dalla nazionale e che di solito ha più bisogno di riposo per età e recupero fisico. Non sarà del match invece Ospina che si vedrà a Castel Volturno solo oggi, reduce dalla tournée statunitense con la sua Colombia, lasciando il posto a Karnezis come accaduto già dopo l'ultima sosta contro la Fiorentina. Ancelotti a centrocampo - viste le caratteristiche dell'avversario - potrebbe optare per un centrocampo di palleggiatori, ma l'unico punto fermo è Allan: Fabian e Zielinski hanno giocato due gare intere, quasi lo stesso Hamsik e sugli esterni Verdi e Callejon sembrano favoriti dal lavoro fatto a Castel Volturno. Grossi dubbi anche in attacco su chi affiancherà Insigne: Mertens è reduce dal gran gol in nazionale, ha ritrovato la miglior condizione e parte quanto meno alla pari di Milik con cui si divide quasi equamente i minuti già da un mese. Pur essendo concentrato naturalmente su Udine, non sarà l'unico ballottaggio deciso da Ancelotti anche in base a chi immagina già tra i titolari mercoledì nel match cruciale di Parigi.