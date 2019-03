Napoli, pronti i rinnovi di Milik, Zielinski e Maksimovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic. I prossimi tre rinnovi azzurri potrebbero riguardare loro, i calciatori col contratto in scadenza 2021. Stando a quanto riferito da Tuttosport il Napoli è al lavoro per i tre prolungamenti di contratto e non dovrebbero esserci particolari problemi a sottoscrivere dei nuovi accordi con questi tre calciatori.