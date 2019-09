Napoli, pronti tre rinnovi e l'ennesimo balzo del monte ingaggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiuso il mercato estivo, il Napoli è già passato a lavorare ai rinnovi di contratto. Callejon e Mertens sono i giocatori in scadenza, Allan è in attesa di un ricco adeguamento dopo l'offerta ricevuta a gennaio dal PSG, ma le trattative più avviate riguardano Arek Milik, Piotr Zielinski e Nikola Maksimovic con gli ultimi due molto vicini alla firma e l'ufficialità. Tre trattative che porteranno anche il monte stipendi ad un ulteriore balzo, dopo quello arrivato da questo mercato estivo. Se al primo anno di Ancelotti gli ingaggi sono passati da 90mln di euro a circa 117mln, ora il club azzurro ha alzato la quota sopra i 120mln - facendo parallelamente un grande lavoro in uscita - e andando a sfiorare i 130mln di euro quando i rinnovi verranno ufficializzati.

Un passo non da poco, considerando che il fair play finanziario vieta di superare il 70% del fatturato per gli ingaggi ed il Napoli ha entrate strutturali per circa 150-160mln di euro senza Champions. Una situazione al limite, che non ha impedito al club di inserire stipendi pesanti come quelli di Manolas e Lozano sui 4,5mln di euro - anche se per il messicano da gennaio verrà sfruttato il Decreto Crescita - ma probabilmente immaginando un addio la prossima estate di Callejon e soprattutto Mertens che libererebbero cifre più o meno simili.