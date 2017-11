Napoli, pronto il contratto per Vrsaljko ma l'Atl.Madrid spara alto

© foto di J.M.Colomo

Il Napoli non molla, vuole Sime Vrsaljko (25) a gennaio. Il Mattino scrive come sul piatto ci sia un contratto da 2,8 milioni di euro che facilmente possono salire a tre per i bonus e i premi di vario tipo, ma l'Atletico Madrid chiede venti milioni di euro per il cartellino dell'ex Genoa e Sassuolo. Il club azzurro però non va oltre i quattordici milioni, magari conditi da vari bonus.