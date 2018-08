Napoli, pronto il rinnovo di Zielinski fino al 2023: clausola da 100 milioni

Furia José Mourinho in conferenza stampa. Il tecnico portoghese ha risposto a muso duro ai giornalisti presenti: "Abbiamo perso una partita perché abbiamo concesso un gol al primo corner concesso. Nel primo tempo nessun corner concesso, nessuna punizione concessa. Poi con quel gol...

Cagliari, Pavoletti re dell'incornata: dietro solo a CR7 e Giroud in Europa

Cagliari, accertamenti per Ionita e Castro: condizioni da monitorare

Ordinanza sindaco Crotone per uso stadio

Fiesoli: "Juve, Berna come Perrotta. Può cambiare ruolo"

Atalanta, Palomino: "Copenaghen? No pensiamo alla Roma"

Italia U17 femminile, le convocate per lo stage di Coverciano

Udinese, problema muscolare per Barak. Balic verso il rientro

Italdonne, Bertolini: "In Belgio dobbiamo mostrare una mentalità vincente"

Parma, Bastoni si avvicina al rientro in gruppo

Genoa, oggi il punto sulle condizioni di Favilli in vista del Sassuolo

Preliminari Champions League, le partite in programma per oggi

Napoli, Insigne e Hamsik non al top: colpa della preparazione più dura

Torino, si teme un lungo stop per Ansaldi: a rischio anche l'Udinese

Dopo un avvio di campionato col botto, sopratutto grazie alla doppietta contro il Milan, il Napoli è pronto a blindare Piotr Zielinski . Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica , il club starebbe pensando ad un prolungamento di contratto fino al 2023 con un ingaggio raddoppiato e portato sopra i due milioni. Capitolo clausola rescissoria: al momento quella del polacco si attesta sui 65 milioni, ma la società azzurra sarebbe pronta a portarla fino a 100, la stessa cifra pattuita per Koulibaly.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

