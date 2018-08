Napoli, pronto il rinnovo fino al 2023 per Luperto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Sky Sport, Sebastiano Luperto è pronto a firmare il rinnovo con il Napoli. Il difensore classe 1996 si legherà al club partenopeo fino al 2023. Ieri c'è stato un incontro in sede tra la società campana e gli agenti del ragazzo per limare gli ultimi dettagli.