Napoli, pronto il rinnovo per Zielinski: De Laurentiis convoca l'agente

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la doppietta decisiva contro il Milan c'è aria di rinnovo per Piotr Zielinski (24). Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in seguito ai due gol del polacco c'è subito stato un confronto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli ed è stata avanzata immediatamente la richiesta di convocazione all'agente per il prolungamento. Il club azzurro vuole portare la scadenza (attualmente al 2021) al 2023, raddoppiargli l'ingaggio, fino a 2 milioni, e aumentare la clausola di risoluzione: dai 65 milioni attuali a 100 milioni. Sarà questa l'offerta che gli uomini-mercato partenopei avanzeranno a Bartolomej Bolek, procuratore dell'ex Empoli.