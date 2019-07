Napoli, pronto l'affondo decisivo per James Rodriguez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Passi avanti per il Napoli sul fronte James Rodriguez. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, la trattaiva per portare il colombiano a Napoli va avanti: il club partenopeo lavora per trovare l'intesa con il Real Madrid sulla formula dell'affare e sulla cifra per il trasferimento del giocatore. C'è il sì di James che gradirebbe molto l'opzione di ritrovare Ancelotti come allenatore. E dalla corsa si è tirato fuori l'Atletico Madrid che ha acquistato Joao Felix dal Benfica alla cifra record di 128 milioni. In corsa sull'asso colombiano adesso c'è solo il Napoli, l'affare è soltanto da limare e la trattativa entra sempre più nella fase calda.