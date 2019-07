Napoli, pronto un tesoretto da 100 milioni per finanziare il mercato

Diawara è solo il primo di una lista lunghissima. Sono tanti i giocatori del Napoli in uscita, De Laurentiis prepara i tagli per finanziare anche il mercato ma soprattutto per permettere ad Ancelotti di ritrovarsi a Dimaro con quella che sarà la rosa della prossima stagione e dunque senza troppi calciatori poi destinati a partire. Il quotidiano Il Mattino fa sapere che il patron azzurro spera di ottenere un tesoretto da circa 100 milioni programmando le cessioni dei vari Mario Rui, Hysaj, Verdi, Inglese, Tonelli etc. Una lunga lista.