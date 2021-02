Napoli, prova difensiva molto sofferta: Gattuso sorride solo per il risultato

Rino Gattuso "annusa il pericolo", come ama ripetere, e consapevole del momento complesso della sua squadra - appena 3 giorni fa messa sotto dal Parma e senza punte centrali in condizione - strappa un prezioso 0-0 all'Atalanta nel primo round della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico del Napoli decide di giocarsela con un 3-4-3 che diventa a tutti gli effetti un iper-difensivo 5-4-1 ed alla fine risulta decisivo Ospina su Pessina e Muriel, anche se gli azzurri tengono comunque sotto i propri straordinari standard offensivi la macchina da gol di Gasperini.

Mossa tattica quella di Gattuso visto il momento - proprio ed anche dell'avversario -, ma anche un'esigenza visti i giocatori a disposizione e le rotazioni da preservare per evitare ulteriori infortuni. "Giocatori come Elmas e Zielinski avevano speso tanto e bisogna fare delle scelte - le parole del tecnico del Napoli nel post-partita - Si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, in fase offensiva potevamo fare qualcosa in più, ma siamo corti là davanti. Osimhen ha fatto bene quand'è entrato, Petagna anche, ma sicuramente si poteva fare meglio in fase offensiva".

In realtà anche Petagna non è al meglio (solo 25' per lui) e Lozano - che gioca ininterrottamente da mesi, come Insigne - da centravanti non è riuscito a far salire la squadra. Da lì le difficoltà ulteriori del Napoli, finito poi per farsi schiacciare senza mai alleggerire il gioco. Solo 8 minuti per Osimhen, rimasto sul campo dopo il triplice fischio finale per continuare a lavorare con i preparatori alla ricerca di una condizione almeno accettabile dopo tre mesi ai box. Sabato sera c'è il Genoa e Gattuso spera di recuperare almeno Fabian dal Covid per allargare le rotazioni e preservare alcuni elementi anche in vista del ritorno di mercoledì a Bergamo.