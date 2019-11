Napoli, prove di disgelo: ADL farà sconti alla squadra solo con i risultati

Incontro positivo, ma non risolutivo, con la palla che è finita totalmente ai giocatori. La visita di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno è servita a ridare un minimo di serenità alla squadra, riaprire un dialogo che è mancato in queste settimane per scelta della società, pur ribadendo che le multe - almeno per ora, nonostante le scuse - non si toccano. Un modo per ristabilire con fermezza i ruoli, con la società a fissare le direttive ed i dipendenti che devono rispettarle, ma con possibili spiragli di rivedere la situazione in caso di sterzata alla stagione. Una sorta di asso nella manica da sfruttare per salvare la stagione con l'obiettivo minimo del quarto posto Champions che per la proprietà non può assolutamente sfuggire.

Preventivabile il rispetto delle multe, considerando l'amarezza di De Laurentiis che va avanti dal post-Salisburgo, ma in realtà la proprietà proverà a sfruttare la situazione per spingere la squadra ad una svolta anche in campionato. Il tweet di ADL dopo Liverpool ha subito espresso la volontà di vedere lo stesso atteggiamento anche nelle prossime gare fino a Natale (Bologna, Udinese, Genk, Parma e Sassuolo), ma questo è un desiderio che va avanti da tempo: già dopo la sfida col Liverpool dell'andata, ADL invitò la squadra ad avere lo stesso atteggiamento col Lecce. A conferma di un timore nella differenza di rendimento Champions-Campionato, spesso segno tangibile di un ciclo che va finendo e le energie mentali tutte rivolte alla vetrina europea. Per questo l'apertura arrivata è su un abbassamento delle multe (si entrerà nel vivo infatti nel 2020 col procedimento) o più verosimilmente un innalzamento dei bonus Champions per far 'recuperare' la cifra alla squadra qualora ci fosse una risposta anche in campionato. Una motivazione ulteriore per i giocatori: questa, almeno, è la speranza di De Laurentiis.