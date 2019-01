Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tramite Radio CRC emergono nuovi retroscena riguardanti la trattativa fra Napoli e PSG per Allan. Tra dicembre e gennaio, racconta l'emittente, c’è stato un meeting a Doha tra intermediari, sponsor e gruppi legati al fondo sportivo Qatar Sports Investement, con l'agente Pini Zahavi come soggetto principale. Sullo sfondo, come già scritto questa mattina, la possibilità che Qatar Airways possa diventare il main sponsor azzurro nella prossima stagione, ma non solo. Perché nei discorsi fra le parti sarebbe rientrato anche il possibile interessamento parigino, in vista della prossima estate, per Kalidou Koulibaly.