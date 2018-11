Napoli-PSG, centinaia di tifosi già in fila fuori dal San Paolo

Fonte: Dall'inviato Raimondo De Magistris

Sale la febbre per Napoli-Paris Saint-Germain. In attesa dall'apertura dei cancelli, prevista per le ore 17.00, ci sono già centinaia di tifosi in fila fuori il San Paolo, come testimoniano le foto raccolte dal nostro inviato. Previsto il record di presenze per la sfida che potrebbe qualificare la formazione di Ancelotti agli ottavi di Champions.