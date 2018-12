© foto di Insidefoto/Image Sport

Otto giorni fa c'è stato un incontro a Roma tra il direttore sportivo del PSG Henrique e l'omologo del Napoli Cristiano Giuntoli. I parigini hanno avanzato un'offerta ufficiale da 50 milioni di euro per Allan, ricevendo però il 'no' del Napoli. Durante questo vertice - riferisce Rai Sport - sono state chieste informazioni per l'estate per quattro azzurri: Koulibaly, Insigne, Zielinski e Ghoulam. Solo un sondaggio, ma sicuramente da tenere presente in vista delle prossime sessioni.