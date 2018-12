© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con il PSG che ha iniziato a pensare concretamente ad Allan del Napoli, il ds Giuntoli ha iniziato con prudenza a guardarsi intorno per evitare, in caso di maxi offerta, di trovarsi senza una potenziale alternativa. Il nome c'è già ed è quello di Nicolò Barella del Cagliari. Il giocatore viene considerato simile per caratteristiche al brasiliano, e dunque è anche il numero uno nella lista stilata dal dirigenza azzurro in caso di novità di mercato a centrocampo. Chiaro che i sardi non lo lasceranno partire a prezzo di saldo, ma con più di 50 milioni potenzialmente incassabili dallo stesso Allan, anche la concorrenza dell'Inter fa un po' meno paura. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.