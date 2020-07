Napoli, punta e rinnovi: dopo il Milan la prima accelerata al mercato

vedi letture

Il Napoli vuole programmare al meglio la prossima stagione. Da un lato con Rino Gattuso, motivato nel continuare il processo di crescita, partita dopo partita, sfruttando questo finale di campionato per forgiare la squadra per riconquistare i primissimi posti in classifica. Dall'altro con la società che lavora tra rinnovi e mercato per completare l'organico e soprattutto sistemare tutte le questioni aperte ed evitare un'altra stagione come l'ultima, sfociata nel girone d'andata in troppe tensioni, polemiche e problemi extra-campo. La prossima settimana sarà già importante in questo senso.

Il Napoli conta di avere una risposta da Victor Osimhen, talento '98 del Lille scelto per raccogliere l'eredità di Milik - che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021 - ma che ha chiesto tempo per riflettere su un passo importantissimo per la propria carriera. Manca il sì definitivo, considerando che con agenti e Lille l'accordo è praticamente da formalizzare. Parallelamente arriveranno i primi annunci sui rinnovi. Fatto quello di Zielinski, come da lui stesso annunciato: "Gattuso è stato molto importante per continuare qui, spero che nei prossimi giorni arriverà l'annuncio del rinnovo". Già a Sky, prima della gara col Genoa, il ds Giuntoli aveva elencato i giocatori che a giorni firmeranno il prolungamento: "Stiamo lavorando forte su Zielinski, Maksimovic, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas. Contiamo di formalizzarli a breve". Per i primi due si tratta di un passaggio inevitabile, avendo accordi fino al 2021 mentre per Mario Rui - in scadenza 2022 - e soprattutto Di Lorenzo ed Elmas - con contratti fino al 2024 - il prolungamento è per un adeguamento dell'ingaggio e per blindarli rappresentando pedine importanti anche per il futuro.