© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la rivoluzione in panchina, in casa Napoli si sta muovendo qualcosa anche sul fronte rinnovi. Come riporta La Gazzetta dello Sport a breve potrebbero esserci annunci importanti. Uno sarà dedicato al rinnovo di José Maria Callejon. L’attaccante spagnolo pare si sia convinto a di accettare la proposta della società (2 anni a 3 milioni di euro a stagione) e di rinunciare alla possibilità di andare a giocare in Cina. Col l’inizio del nuovo anno, cominceranno anche le discussioni per i rinnovi di Arek Milik e Piotr Zielinski.