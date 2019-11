© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha sprecato il primo match ball per la qualificazione. Ma difficilmente può lasciarsi sfuggire l'accesso ai sedicesimi di finale. I partenopei potrebbero qualificarsi già il 27 novembre contro il Liverpool anche perdendo. Questo purché il Salisburgo non vinca sul campo del Genk.

La classifica ora recita così:

LIVERPOOL 9

NAPOLI 8

SALISBURGO 4

GENK 1

In caso di sconfitta del Napoli a Liverpool e di pari del Salisburgo a Genk i tre punti di distanza sarebbero ugualmente incolmabili poiché i partenopei sono in vantaggio negli scontri diretti in virtù del successo in Austria.

In caso il Napoli dovesse sbancare Anfield, oltre alla qualificazione automatica, sarebbero quasi chiusi i giochi per il primo posto. In quel caso basterebbe anche un pareggio nell'ultima giornata contro il Genk.