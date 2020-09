Napoli, quanti affari con l'Inghilterra: Sokratis pressa l'Arsenal, i Wolves su Ghoulam

Sokratis Papastathopoulos ha voglia d'Italia. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore greco sarebbe in pressing sull'Arsenal per convincere il club inglese a liberarlo in direzione Napoli. Canale caldo, per gli azzurri, con l'Inghilterra: il Wolverhampton ha infatti messo nel mirino Ghoulam.