Napoli, quattro gol e tre rinforzi per Ancelotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Difficile immaginare un avvicinamento migliore alla sfida decisiva con il Liverpool. Il Napoli ha reso poco più di un allenamento la partita casalinga con il Frosinone, in cui non ha ripetuto l'approccio sbagliato visto col Chievo nonostante un ampio turnover da parte di Carlo Ancelotti, riportandosi a -8 dalla Juventus ma a questo punto soprattutto blindando il secondo posto col +6 sull'Inter. Il tecnico del Napoli ha potuto tenere al riposo diversi titolari o elementi non al meglio come Albiol e Maksimovic, lanciando il giovane Luperto al fianco di Koulibaly, ha ritrovato il classe '97 Alex Meret tra i pali e nel finale Amin Younes - entrambi fermi dall'estate - ma soprattutto Faouzi Ghoulam che, dopo un calvario durato 403 giorni, ha giocato incredibilmente l'intera gara- servendo anche due assist a Milik - mostrando un livello simile a quello pre-infortunio quando gli elogi si sprecavano e veniva considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa.

Le buone notizie per Ancelotti sono arrivate anche da giocatori che sembravano più in difficoltà appena poche partite fa. A sbloccare il match è stato infatti Piotr Zielinski con un bellissimo sinistro ad incrociare: una rete che può sbloccarlo anche dal punto di vista psicologico dopo un lungo periodo d'appannamento. Come è successo con la rete di Bergamo ad Arek Milik. Il polacco ha trovato una doppietta da bomber vero e s'è portato a quota 7 reti in campionato, gli stessi di Mertens e Insigne nonostante meno partite, abbassando infatti ulteriormente la media minuti-gol: ora in campionato è ad un gol ogni 104', meglio di ogni altro attaccante. Non male per un giocatore in crisi ed al centro delle critiche appena due gare fa. A segno anche Adam Ounas, suo il 2-0 che ha chiuso la gara al primo tempo, in una gara con giocate d'alta scuola che evidenzia la crescita del classe '96 ed uno strapotere tecnico che sta canalizzando in un discorso collettivo.