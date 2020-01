© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens non saranno a disposizione per la sfida contro la Fiorentina. La conferma, in conferenza stampa, è arrivato dallo stesso allenatore del Napoli Gennaro Gattuso: "Se recupero qualcuno per martedì contro la Lazio? Non lo so, oggi torna Maksimovic, ieri è tornato Mertens che ha lavorato in campo e a livello fisico già ha fatto una seduta importante. Koulibaly dipende da cosa ci dirà lui, ma per ora nessuno dei tre è a disposizione".

Assente anche Ghoulam, che non ha ancora recuperato dall'ultimo infortunio: "L'altro giorno ha provato con noi, non sta ancora bene, non ha continuità nel lavoro, soffre ancora e non è al 100%".

