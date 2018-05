Napoli, quattro incedibili per Ancelotti. Può convincere Vidal e Benzema

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Nuovo Napoli meraviglia". Il Corriere dello Sport scrive come Carlo Ancelotti sia stato conquistato dal progetto del presidente Aurelio De Laurentiis. Per il suo Napoli, l'ex tecnico di Milan e Real Madrid ritiene incedibili i vari Koulibaly, Zielinski, Milik e Insigne. Ancelotti può convincere Vidal e Benzema ad approdare a Castel Volturno, anche se gli ingaggi del cileno e del francese sembrano fuori dalla portata azzurra. Interessa anche Paredes, ex Roma ora allo Zenit, così come Chiesa della Fiorentina. I viola hanno rifiutato 50 milioni per il proprio gioiello.