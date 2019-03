Napoli, questa volta si fa sul serio: tre gol e la... testa giusta

© foto di www.imagephotoagency.it

Si, la strada è quella giusta. E l'Europa League, finalmente, non è più obiettivo solo a parole. Il giorno dopo il 3-0 rifilato al Red Bull Salisburgo, Napoli si risveglia con un piede e mezzo ai quarti di finale e con la voglia di andare avanti, il più possibile. Di arrivare in fondo.

Non sarà una passeggiata, come non lo è stata la gara di ieri sera. Non tragga in inganno il risultato, perché la squadra di Rose ha attaccato e a volte anche messo sotto i padroni di casa. "Ma solo a fasi alterne e questo è stato il nostro errore", ha dichiarato il tecnico tedesco al termine del match. Gli austriaci hanno pagato una fase difensiva non all'altezza di quella offensiva, hanno patito le giocate in verticale di Fabián, Zielinski e Mertens e ammirato le prodezze di Meret.

Poi c'è stato Milik, il migliore in campo. L'apriscatole che ha messo a nudo tutti i limiti dei centrali avversari. Per il polacco il 16esimo gol stagionale, il primo in Europa, per far suonare il match sulle note più congeniali al Napoli e rendere più semplice la trasferta di Salisburgo. Giovedì non sarà una passeggiata, ma il grosso è fatto. E la mentalità mostrata ieri può far dormire sonni tranquilli: sì, quest'anno l'Europa League è davvero un obiettivo.