Napoli, quinta vittoria di fila in campionato. L'ultima volta a febbraio 2018 con Sarri in panchina

La vittoria ottenuta per 3-1 contro la SPAL certifica l'ottimo momento della squadra di Gattuso, adesso a -3 dalla Roma e in piena corsa per l'Europa. E i numeri, del resto, confermano tutto. Il Napoli, infatti, ha vinto cinque partite di campionato consecutive per la prima volta da febbraio 2018, sotto la guida di Maurizio Sarri.

Incluse le coppe, invece, la statistica migliora ancora: Napoli imbattuto da 9 gare (7 vittorie e 2 pareggi. Nelle ultime 13 partite, 10 vittore, 2 pareggi e 1 sconfitta.