Napoli, Rafael in uscita: Benfica o ritorno in Sudamerica nel suo futuro

© foto di Federico De Luca

In attesa di accogliere un nuovo portiere, in casa Napoli si lavora anche per la cessione di Rafael (27). Il calciatore brasiliano è in scadenza nel giugno 2018 e il club azzurro è convinto di riuscirlo a piazzare entro il 31 agosto. Intanto Rai Sport fa sapere che c'è stato un colloquio col Benfica, ma potrebbe spuntare qualcosa anche dal Sudamerica per l'ex estremo difensore del Santos.