Napoli, raggiunto l'accordo con Ghoulam: dettaglio commissioni da risolvere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'accordo per il rinnovo di Faouzi Ghoulam con il Napoli è stato ormai raggiunto, ma l'ufficialità non è ancora arrivata.

Il motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è il seguente: "I problemi sono in casa, perché l'algerino è ancora in attesa del prolungamento. Pare che la firma non sia sta ancora apposta (2 milioni a stagione fino al 2021) per una questione di commissioni non ancora riconosciute dalla società al fratello-procuratore".