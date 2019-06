Napoli, Raiola a caccia di compratori per Insigne: costa 80 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dai colleghi di Radio Marte, se dovesse arrivare l'offerta giusta il Napoli libererà Lorenzo Insigne. I suoi agenti, Enzo e Mino Raiola, stanno lavorando per trovare una soluzione che possa accontentare gli azzurri. De Laurentiis lo valuta non meno di 80 milioni e non lo lascerà partire per una cifra inferiore.