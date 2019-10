Mino Raiola, agente di Lorenzo Insigne, era oggi a Napoli e ha fatto visita a Castel Volturno. Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è stato un confronto tra lo stesso Raiola, Insigne, Giuntoli e Ancelotti. Da capire ancora quale sia stato l'argomento della discussione, con il contratto del capitano che scadrà nel 2022. Possibile che ci sia stato anche un altro chiarimento dopo la vicenda della tribuna a Genk. La cosa certa è che non era presente Aurelio De Laurentiis, che sarà a Napoli domani per firmare la convenzione da 5 anni più 5 per il San Paolo.