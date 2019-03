Napoli, Raiola ha parlato con ADL dell'addio di Insigne: servono 120mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne ha un contratto fino al giugno 2022 e Aurelio De Laurentiis non sembra avere intenzione di cederlo a breve. Intanto l'emittente Rai Sport fa sapere che l'agente del capitano partenopeo, Mino Raiola, ha già parlato col presidente azzurro: a oggi, però, il procuratore non ha ancora portato i 100-120 milioni di euro che il patron chiede per liberare il calciatore nato a Frattamaggiore.