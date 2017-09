Napoli, Raiola: "Sarri ultimo anno". L'ag. del tecnico: "Fai pace con cervello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mino Raiola rimane uno dei pochi istrioni a creare grossi scompensi ogni volta che si muove. Così a Radio CRC ha parlato anche di Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, elogiato fino alla previsione sul suo futuro. "Io credo questo sia l'ultimo anno di Sarri in azzurro, so che molte società europee lo hanno richiesto. Mi auguro, per lui, sia l'ultimo con De Laurentiis". A rispondergli ci ha pensato Alessandro Pellegrini, agente del tecnico, su Twitter. "Prima lo minaccia, poi gli dice che si fa suggerire la formazione, adesso lo sogna lontano da Napoli... Fai pace con il cervello".