Napoli, Ramadani atteso in città: si parlerà del futuro di Koulibaly e Maksimovic

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la settimana prossima è atteso a Napoli Fali Ramadani, agente che arriverà in città per fare il punto su Maksimovic, in trattativa per il rinnovo di contratto. Il procuratore però dovrà parlare anche di Koulibaly e delle potenziali offerte che De Laurentiis dovrà prendere in considerazione per l'eventuale cessione.