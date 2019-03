© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la stampa spagnola Kalidou Koulibaly è in cima alla lista del Real Madrid: le merengues vorrebbero il senegalese al fianco di Sergio Ramos nella rifondazione che investirà la squadra di Zidane, già iniziata con l'arrivo del giovane Militao dal Porto. Stando al Corriere dello Sport però la risposta del Napoli è destinata a non cambiare: no grazie. Il centrale, già fondamentale con Sarri, ha conquistato subito anche Carlo Ancelotti, che non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui.