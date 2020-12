Napoli-Real Sociedad 1-1, le pagelle: gli autori dei gol sono stati anche i migliori in campo

Risultato finale: Napoli-Real Sociedad 1-1

Le pagelle del Napoli (a cura di Raimondo De Magistris)

Ospina 6.5 - Nella prima parte di gara viene chiamato in causa spesso e volentieri e lui risponde sempre con precisione e sicurezza.

Di Lorenzo 6.5 - Sicuro, preciso, puntuale: ottima prestazione difensiva del terzino del Napoli.

Maksimovic 6 - Il duello di Willian José è di quelli assai complicati: e infatti il brasiliano, soprattutto a inizio partita, gli va via regolarmente. Poi Maksimovic prende le misure e col passare dei minuti va sempre meglio.

Koulibaly 6 - Guida la squadra in una serata non semplice.

Mario Rui 6 - Spinge meno del solito perché la Real Sociedad attacca spesso e volentieri dalle sue parti: attento e puntuale. Dall'82esimo Ghoulam 5 - Errore evidente sul gol del pareggio firmato Willian José: su un cross dalla sinistra, accomoda il pallone all'attaccante brasiliano che dall'altezza del dischetto del rigore non può sbagliare.

Fabian Ruiz 6 - Non la sua gara migliore, ma nessuna sbavatura. Prestazione da ordinaria amministrazione per lo spagnolo.

Bakayoko 6.5 - Dominante in mezzo al campo. Dopo un paio di partite in sordina ha ritrovato la migliore condizione: preciso anche in fase di impostazione. Dal 70esimo Demme s.v.

Lozano 6 - I suoi strappi hanno creato grattacapi alla difesa basca: avrebbero meritato maggior fortuna, ma il messicano si conferma in condizione. Dal 70esimo Politano s.v.

Zielinski 7 - Contro Roma e Crotone era mancato solo il gol. E' arrivato questa sera, una rete di fondamentale importanza per indirizzare la partita. Ma una rete anche storica, la prima nello stadio Diego Armando Maradona. Dal 74esimo Elmas s.v.

Insigne 6 - Lavora con la squadra ma nessuna giocata illuminante.

Mertens 6 - Tanto lavoro sporco per ostacolare la manovra degli avversari fin dalle prime fasi. Partita di sacrificio. Dal 69esimo Petagna s.v.

Gennaro Gattuso 6.5 - E' arrivata la partita che chiedeva il suo allenatore: questa sera non s'è visto il migliore Napoli, ma ciò che contava era portare a casa la qualificazione e, se possibile, il primo posto. Il suo Napoli ha fatto entrambe le cose, nonostante il gol di Willian José nel finale.

Le pagelle della Real Sociedad (a cura di Pierpaolo Matrone)

Remiro 6 - Resta immobile sul siluro di Zielinski, forse a giusta ragione. Poi legge più di una volta bene i cross.

Zaldua 6 - Aiuta in fase offensiva sulla destra, pur meno che dall'altro lato. All'intervallo viene sostituito. Dal 46' Gorosabel 6 - Entra e dà maggiore spinta sulla destra, inserendosi anche in area.

Zubeldia 5,5 - Rischia il cartellino rosso con un duro intervento su Lozano, ma viene graziato. E' il primo ad impostare.

Le Normand 6 - Tiene bene in mezzo e non disdegna qualche sortita in avanti. Sufficiente. DAl 78' Sagnan s.v.

Monreal 7 - Più che un terzino sinistro, un'ala mancina dal piede chirurgico. Una spina nel fianco per tutta la gara. In più, ci mette un paio coperture di livello su Lozano. Il migliore. Dal 78' Munoz s.v.

Merino 6,5 - Fisicità, tecnica e capacità di inserimento da grandissimo centrocampista. Non una sorpresa, anche oggi è vivo e crea tanti pericoli.

Guevara 6 - Mansioni di costruzione e schermo davanti alla difesa, le rispetta e fa il suo.

Zubimendi 5,5 - Si abbassa per impostare prima di tutti sul lato mancino, ma soffre nelle transizioni negative dal lato di Lozano.

Portu 6 - Nei primi minuti va vicino al gol, poi inventa in più di un'occasione per i compagni. Mezzo punto in meno per l'erroraccio a porta spalancata a metà primo tempo. Dal 56' Barrenetxea 6,5 - Dà nuova verve all'attacco, non che ce ne fosse bisogno. Tante buone giocate da parte del giovane talento basco.

Willian José 7 - Nei duelli corpo a corpo tiene il confronto con Koulibaly, e non è poco. A Maksimovic va via più di una volta. Quando confeziona un cioccolatino per Portu, quasi esulta: incredulo, all'errore del compagno. Alla fine arriva il suo sigillo: un gol meritato.

Januzaj 6,5 - Intraprendente sulla corsia, sfida più di una volta Mario Rui e mette tanti cross insidiosi in area.

Imanol Alguacil 7 - La partita è preparata bene: tre a costruire, due spunti esterni coi terzini, e tutta densità centrale con gli altri. Fa soffrire il Napoli per tutta la partit, si prende il rischio di concedere la profondità, ma è calcolato. Il risultato lo premia. Promosso.