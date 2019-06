Napoli, Real su Ruiz: ma la mancanza della clausola blocca le merengues

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid vuole arrivare a Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli piace molto ai blancos anche se il club azzurro ha dichiarato il calciatore incedibile. L'edizione odierna di AS dedica ampio spazio alla situazione del centrocampista iberico: le prestazioni nell'Europeo under 21 hanno convinto le merengues a muoversi preventivamente per capire la fattibilità dell'operazione.

L'ostacolo più grande per il Real Madrid riguarda la mancanza di una clausola rescissoria: il Napoli non ha voluto fissare il prezzo perché credeva in un netto miglioramento del calciatore spagnolo. Ad oggi il giocatore ex Betis vale sicuramente di più rispetto ai 30 milioni pagati dagli azzurri nella scorsa sessione di mercato. Il giocatore è attualmente incedibile, ma in caso di una maxi offerta il Napoli potrebbe valutare la proposta.