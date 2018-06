Napoli, rebus Sarri: il tecnico ora pensa alle dimissioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rebus futuro per Maurizio Sarri. Il tecnico attende novità da Londra o Madrid, ha già ricevuto e rifiutato offerte dalla Cina, medita la mossa a sorpresa: secondo quanto riferito da Il Mattino, per risolvere la situazione contrattuale col Napoli potrebbe infatti seguire la via delle dimissioni, per provocare una qualche reazione da parte del club azzurro.