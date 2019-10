Napoli, record di Mertens e l'abbraccio social a Maradona: "Che notte!"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Solo tre parole, in inglese: "What a night". Questo il pensiero social di Dries Mertens, da ieri ancor più nella storia del Napoli. Due gol a Salisburgo, in Champions, 116 in azzurro e sorpasso a Maradona. Un traguardo emozionante, così come la foto postata su Twitter che ritrae l'attaccante belga in campo assieme allo stesso Diego. Un fotomontaggio ben che vale tutto...