Il Napoli ha rifiutato la prima proposta del PSV Eindhoven per Kevin De Bruyne. La società olandese negli scorsi gironi ha avanzato una prima offerta al club partenopeo per acquistare a gennaio il centrocampista belga che potrebbe lasciare la Serie A tra meno di due mesi: sul piatto due milioni di euro, un cifra ritenuta insufficiente dal presidente Aurelio De Laurentiis che ne chiede cinque in più per lasciarlo partire. La richiesta è sette milioni per liberare il centrocampista classe '91 che - solo in teoria - ha un contratto in scadenza a giugno.

Opzione a favore della società partenopea

Già, perché il Napoli oggi può chiedere una cifra così importante per un giocatore in scadenza anche perché nel contratto sottoscritto nel 2025 c'è un'opzione a favore del club che permette alla società azzurra di rinnovare unilateralmente l'accordo fino al 30 giugno 2028. Oggi questa clausola non è stata attivata ed è difficile pensare che l'avventura di KDB alle falde del Vesuvio possa durare oltre questa stagione. Però quella clausola è sicuramente una leva a favore del club per non regalare un giocatore che è arrivato a parametro zero, ma non è certo costato poco. Anzi.

Ecco quando costa KDB

Tra bonus alla firma di dieci milioni di euro e ingaggio da 5.5 milioni netti a stagione il Napoli s'è impegnato per circa 30 milioni di euro per avere a disposizione De Bruyne per due stagioni. Cederlo a gennaio vorrebbe dire risparmiare l'ultima tranche di bonus da 2.5 milioni e altri 4-5 di ingaggio lordo. Soldi che, uniti ai 7 milioni che il Napoli vorrebbe incassare, permetterebbe al club di risparmiare circa la metà di quei 30 milioni investiti un anno e mezzo fa per mettere sotto contratto un campione che in Serie A ha solo seminato tracce del fuoriclasse che è stato.

Allegri lo vorrebbe tenere

C'è infine l'aspetto tecnico, quello più importante. Massimiliano Allegri lo ritiene un giocatore importante per la seconda parte di stagione e non se ne priverebbe a cuor leggero. I 15 milioni che il Napoli si ritroverebbe tra soldi risparmiati da un accordo a quel punto chiuso anticipatamente e conguaglio del PSV sarebbero sicuramente una buona base per ingaggiare un suo sostituto, per mettere le mani su un centrocampista di prospettiva. Nell'immediato, però, De Bruyne sarebbe una perdita importante. Anche questo KDB che a Napoli appare sempre un po' svogliato e a mezzo servizio.