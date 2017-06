Napoli, Reina-ADL: appuntamento a Dimaro, si andrà avanti insieme

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime notizie legate a Pepe Reina, riportate dal quotidiano Il Roma. Il portiere classe '82 del Napoli ha un altro anno di contratto e non vuole andare via, mentre Aurelio De Laurentiis non vuole cederlo. Serve sicuramente un chiarimento dopo qualche incomprensione di troppo negli ultimi mesi, ma nulla che metta in discussione il futuro del portiere. Non si parlerà di rinnovo adesso, perché c’è tempo. Il patron non ha chiuso la porta, ma non ritiene giusto mettere la vicenda in cima alla lista delle priorità. Prima, piuttosto, un incontro chiarificatore tra i due nel ritiro di Dimaro: il giorno 10 luglio (o forse l’11) Reina arriverà in Trentino, e allora parlerà col presidente. Poi si penserà al lavoro e infine a un ipotetico rinnovo. Reina ha la fiducia di De Laurentiis e soprattutto di Sarri, non ha motivo di essere preoccupato. Inutile, quindi, incontrare l’agente di Pepe, visto che per il patron azzurro bisogna prima chiarirsi personalmente. Visto che il futuro di Reina a Napoli non è in dubbio non vale la pena andare di fretta.