Napoli, Reina e la stoccata a ADL: "Sarei rimasto per sempre, senza di lui"

© foto di Federico De Luca

"Quello del Napoli sarà ogni volta il primo risultato che chiederò perché questa città mi è entrata dentro. Sarei rimasto qui per sempre, senza di lui". E' una parte del discorso di Pepe Reina, riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, alla festa con cui mercoledì sera ha salutato la squadra. Lui, spiega la rosea, è Aurelio De Laurentiis che Reina non ha mai citato nel suo discorso dal palco ma con il quale i rapporti sono praticamente inesistenti dalla scorsa estate.