Napoli, Reina: "Felicissimo del mio futuro in azzurro"

Il portiere del Napoli Pepe Reina ha parlato ai microfoni de El Golazo de Gol dal ritiro della Nazionale spagnola nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno:

Cosa si augura per il suo compleanno?

“Salute, tanta salute. Per me, la mia famiglia, i miei compagni e tutti voi”.

L'Italia va temuta?

“E' una Nazionale molto organizzata, con concetti tattici ben memorizzati. La loro forza tattica li rende molto pericolosi ma cercheremo di farci trovare preparati, restando fedeli al nostro stile”.

Casillas sarà deluso dalla mancata convocazione?

“Chi resta fuori dalla lista logicamente vorrebbe esserci, tutti lottiamo per farlo. L'importante è che ci sia una lotta sportiva, corretta per raggiungere il posto”.

Neymar, un errore lasciarlo andar via?

“Il Barcellona non poteva far molto, tre anni fa nessuno immaginava che una clausola del genere si sarebbe potuta pagare”.

Dove giocherà nella prossima stagione?

“Sono felicissimo del mio futuro, immagino che se non succederà nulla di grave resterò a Napoli”.