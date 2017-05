Napoli, Reina in scadenza nel 2018: il club non pensa al rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fa ancora discutere, in casa Napoli, il caso Reina. Il Mattino sottolinea le battute non gradite dal portiere spagnolo e da sua moglie in occasione della cena di fine stagione, tenuta dalla squadra martedì sera al Vomero. Intanto si pensa anche al futuro dell'ex Liverpool e Bayern Monaco, sotto contratto fino al giugno 2018. Intanto il club non ha intenzione di proporre il rinnovo, con l'estremo difensore classe '82 che resterebbe un altro anno in azzurro per poi liberarsi a parametro zero alla scadenza.