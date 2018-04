Napoli, Reina sarebbe rimasto con la giusta offerta: problema economico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pepe Reina domenica affronterà il Milan da avversario prima di trasferirsi in rossonero in estate, a parametro zero. Secondo quanto riferito dall'edizione online de Il Mattino, il portiere spagnolo sarebbe rimasto volentieri al Napoli, a patto però che fosse arrivata l'offerta giusta per il rinnovo di contratto. Reina, accettando la proposta del Milan, ha scelto la soluzione migliore dal punto di vista economico. Non è stato quindi un tradimento, ma una decisione professionale dopo la priorità che era stata data al club azzurro.