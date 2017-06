Napoli, Reina sempre più lontano: i suoi figli non iscritti a scuola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pepe Reina sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino i cinque figli del portiere spagnolo non sono infatti stati iscritti a scuola per il prossimo anno e questo rappresenta un indizio in più sul suo possibile addio. L'estremo difensore pensa sempre di più alla premier League, con il club campano che continua invece a seguire Norberto Murara Neto. Leno costa troppo, mentre per quel che riguarda Alex Meret prosegue la trattativa con l'Udinese. Resta in piedi l'ipotesi Diego Alves.