Napoli, Reina vuole andare via: Rulli e Karnezis piste calde

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pepe Reina sarà regolarmente tra i pali ma non ha abbandonato l’idea di andar via, scrive quest'oggi Il Corriere del Mezzogiorno in merito alla super offerta del PSG. L’ipotesi resta infatti aperta, con il Napoli che vuole trattenerlo ma si sta cautelando - si legge - tenendo calde le piste Rulli e Karnezis. Quella che inizia è l’ultima settimana di mercato, i tifosi azzurri si aspettano che Pepe Reina resti ma in maniera convinta per una stagione in cui le aspettative e le ambizioni del club si sono elevate. Stasera proveranno a farglielo capire dagli spalti.